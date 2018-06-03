Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции

Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции (1)

DailyUA 2018.06.03 10:24
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит задуматься об отмене санкций против России. Об этом он заявил после решения США ввести санкции на импорт стали и аллюминия, передает Osterreich. "Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе. Ранее США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.
КРИСТИАН, КАНЦЛЕР, САНКЦИЯ, АВСТРИЯ, РОССИЯ, СЕБАСТЬЯН, Путин, AT, Россия, США, Украина, Москва
2018.06.04 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018