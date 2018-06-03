Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции (1)

DailyUA 2018.06.03 10:24
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит
задуматься об отмене санкций против России. Об этом он заявил после решения
США ввести санкции на импорт стали и аллюминия, передает Osterreich.
"Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и
экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.
Ранее США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России,
политика которой направлена на подрыв западных демократий.
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