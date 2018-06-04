Стало известно, кто лидирует на выборах в Словении (22)

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- На парламентских выборах в Словении победила партия бывшего премьера : Сегодня.ua 05:12
- Стало известно, кто лидирует на выборах в Словении : Слово і Діло 05:12
- На выборах в Словении победила оппозиция : Arena.press 04:13
- Пожилая пара с внучкой лишились дома и всех вещей в Емельново из-за пожара за 50 минут : НГС.НОВОСТИ Красноярск 04:09
- На выборах в Словении победила оппозиция : Bigmir)net Новости 04:08
- На выборах в Словении победила оппозиция : Корреспондент.net 04:01
- На парламентских выборах в Словении победила антимиграционная партия бывшего премьер-министра : 112.ua 02:30
- На досрочных выборах в Словении лидируют правые во главе с экс-премьером : Зеркало недели. Украина 02:14
- На досрочных выборах в Словении лидируют правые во главе с экс-премьером : УкропNews.com 01:44
- На досрочных выборах в Словении лидируют правые во главе с экс-премьером : Зеркало недели. Украина 01:16
- На выборах в Словении победила партия обвиненного в коррупции премьера : Вести.ua 00:45
- На парламентских выборах в Словении победили правоцентристы : Инфолайн 00:43
- Обзор прессы: В Словении на выборах победила партия экс-премьера с антимигрантскими лозунгами : Голос Правди 00:38
- На выборах в Словении лидирует правоцентристская партия : Газета День 00:26
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Черкаси 00:21
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Одесса 00:17
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Житомир 00:14
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Вінниця 00:14
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : УСБН Запоріжжя 00:11
- Экзитполы: На выборах в Словении победили правоконсерваторы : Europe.newsru.ua 00:11
- На выборах в Словении победила партия экс-премьера с антимигрантскими лозунгами : NewsMir.info 00:10
- На досрочных выборах в Словении победила демократическая партия, выступающая против мигрантов - экзит-полл : NewsMir.info 00:10