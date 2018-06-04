Стало известно, кто лидирует на выборах в Словении (22)

Слово і Діло 2018.06.04 05:12

4 июня 2018, 05:02 Читати українською Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьера страны Янеза Янши лидирует по итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли в воскресенье. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает Reuters со ссылкой на первые данные государственной избирательной комиссии. По итогам обработки чуть более 12% бюллетеней, SDS набирает 26,8% голосов. На втором месте идет движение мэра города Камник Марьяна Шареца (LMS),