Россия блокирует Азовское море - задержала два судна, которые шли в Мариуполь (86)

Укринформ 2018.06.04 16:47

Ukrinform Россия задержала на несколько часов в Азовском море хорватский сухогруз, который направлялся в Мариуполь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. "Хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), что направляется в Мариуполь был задержан 03.06.2018 около 22:30 посередине Азовского моря, его отпустили через 4 часа", - говорится в сообщении.