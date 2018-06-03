Посол Франции посетила Луганскую область (1)

Слово і Діло 2018.06.03 20:42

3 июня 2018, 20:24 Читати українською Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 июня. "Сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в