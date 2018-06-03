Порошенко призвал украинцев молиться о получении автокефалии УПЦ к 1030 годовщине Крещения Руси (1)

Преступности.нет 2018.06.03 18:23
Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко надеется, что к 1030
годовщине Крещения Руси Украина получит положительный ответ Синода
Вселенского Патриархата о предоставления Томоса об автокефалии Украинской
Православной Церкви.
Об этом идет речь на сайте Администрации Президента.
Порошенко отметил, что впервые за 300 лет появилась возможность создания
единой поместной Православной Украинской церкви и призвал всех украинцев
помолиться за это.
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