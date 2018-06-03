Украина в рейтинге дорог оказалась рядом с Гаити и Мадагаскаром (2)

2000.ua 2018.06.03 22:00

По качеству дорог Украина в международном рейтинге оказалась на 130-м месте из 137-ми. Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Николай Ярмоленко, директор НТЦ "Будівельна експертиза", профессор, заслуженный строитель Украины, и Константин Кравченко. По их словам, Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи. "Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход