В кафедральный собор Берлина ворвался мужчина с ножом. Ему прострелили ноги (3)

Еспресо TV 2018.06.03 23:03
3 июня, 2018, 22:20
Во время обезвреживания дебошира в Берлинском кафедральном соборе сотрудник
полиции применил табельное оружие
Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня 2018 года, сообщает DW.
В результате выстрелов подозреваемый преступник получил ранения ног,
сообщила пресс-служба местной полиции на странице в социальной сети Twitter.
"Около 16.00 наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе совершили
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, Германия