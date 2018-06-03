В кафедральный собор Берлина ворвался мужчина с ножом. Ему прострелили ноги (3)

Еспресо TV 2018.06.03 23:03

3 июня, 2018, 22:20 Во время обезвреживания дебошира в Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции применил табельное оружие Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня 2018 года, сообщает DW. В результате выстрелов подозреваемый преступник получил ранения ног, сообщила пресс-служба местной полиции на странице в социальной сети Twitter. "Около 16.00 наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе совершили