В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат (17)

Iнше ТВ 2018.06.04 06:44

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо". "Но задержан он не во время прохождения границы … Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский. Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.