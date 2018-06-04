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Фокус: Украина

В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат (17)

Iнше ТВ 2018.06.04 06:44
В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо". "Но задержан он не во время прохождения границы … Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский. Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.
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2018.06.04 (17)

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