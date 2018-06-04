В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат (17)

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- В Москве на украинца пытаются "повесить" контрабанду запчастей к военной технике : From-UA.com 08:04
- Украинцам предлагают "покупать" пенсии: в 60 лет от государства можно ничего не получить : FaceNews 08:01
- В России задержали украинца : Багнет 08:01
- В Москве украинца обвинили в военной контрабанде - адвокат : Главред 07:35
- В Москве задержали украинца, - подробности : ReplyUA.net 07:33
- В Москве задержан украинец: его подозревают в контрабанде запчастей для военной техники : Dialog.ua 07:02
- В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат : Iнше ТВ 06:44
- В РФ задержали очередного гражданина Украины - за "контрабанду военных товаров" : Информационное Сопротивление 06:42
- В России задержали украинца и обвинили "контрабанде запчастей к военной технике" : УРА-Информ 04:57
- В России задержали гражданина Украины - адвокат : Укринформ 04:32
- В России задержали украинца за "контрабанду запчастей к военной технике" - адвокат : ТСН.ua 01:14
- Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета : ВПК.name 01:10
- В России задержали украинца : Подробности.ua 01:10
- В России задержали еще одного украинца - адвокат : Gazeta.ua 00:35
- В России задержали еще одного украинца : Обозреватель 00:16
- В Москве произошло странное задержание гражданина Украины, - адвокат : Банкомёт 00:12
- В Москве задержали украинца : Сегодня.ua 00:12
- В Москве задержали украинца за контрабанду оружия : Антикор.com.ua 00:10
- В Москве произошло странное задержание гражданина Украины, - адвокат : Телеканал новин "24" 00:00