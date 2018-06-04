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Фокус: Украина

В Хортицком районе Запорожья из окна выпал 5-летний ребенок

В Хортицком районе Запорожья из окна выпал 5-летний ребенок (229)

ДонбассTimes 2018.06.04 18:28
04.06.2018 Трагедия произошла сегодня, 4 июня. Пятилетний малыш упал со второго этажа многоэтажки, расположенной по ул. Казака Бабуры. Обстоятельства трагедии выясняется, ребенка везут в больницу.
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