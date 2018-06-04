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В Гватемале сильное извержение вулкана, число жертв выросло до 25 человек

В Гватемале сильное извержение вулкана, число жертв выросло до 25 человек (57)

Kafanews 2018.06.04 09:48
В Гватемале сильное извержение вулкана, число жертв выросло до 25 человек В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщает "Интерфакс". Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного
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