В Гватемале сильное извержение вулкана, число жертв выросло до 25 человек (57)

Kafanews 2018.06.04 09:48

В Гватемале сильное извержение вулкана, число жертв выросло до 25 человек В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщает "Интерфакс". Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного