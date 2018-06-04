Ким Чен Ын произвел перестановки в военном руководстве КНДР (26)

NewsMir.info 2018.06.04 09:10

1272622 Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил военное руководство страны в преддверии намеченного на 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник. По данным агентства, своих постов лишились министр народных вооруженных сил Северной Кореи Пак Ен Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су и начальник главного политического управления армии КНДР