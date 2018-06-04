Ким Чен Ын произвел перестановки в военном руководстве КНДР (26)

- Ким Чен Ын провел перестановки в военном руководстве КНДР : ГолосUA 09:35
- Ким Чен Ын уволил нескольких военных чиновников в преддверии встречи с Трампом - Reuters : DailyUA 09:24
- Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников : UA.news 09:14
- В КНДР из-за возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына уволили 3 высших военных чиновников : Українські Новини 09:14
- В КНДР уволили трех высших военных чиновников : Arena.press 09:12
- Ким Чен Ын произвел перестановки в военном руководстве КНДР : NewsMir.info 09:10
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- Ким Чен Ын провел чистку среди высших военных руководителей : Интеллект Украины 08:45
- Ким Чен Ын провел чистку среди высших военных руководителей : From-UA.com 08:34
- КНДР сделала перестановки в военном командовании перед саммитом с Трампом : УП Європейська правда 08:32
- Ким Чен Ын уволил трех высших военных руководителей, - Reuters : Комсомольская Правда в Украине 08:31
- В КНДР уволили трех высших военных чиновников : РБК-Україна 08:11
- СМИ: В военном руководстве КНДР произошли перестановки : Новое Время 08:10
- В США заявили о военных перестановках в КНДР : NewsMir.info 08:10
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- Ким Чен Ын уволил несколько военных чиновников в преддверии встречи с Трампом - Reuters : Гордон 08:05
- Перед встречей с Трампом Ким Чен Ын поувольнял генералов : DsNews 08:03
- В США заявили о военных перестановках в КНДР : Страна.ua 07:47
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- Перед встречей с Трампом: Ким Чен Ын провел важные кадровые перестановки в армии : Обозреватель 07:46
- Глава КНДР уволил трех высших военных руководителей - Reuters : УкропNews.com 06:44
- Накануне встречи Трампа и Ким Чен Ына в КНДР освободили трех военных чиновников : ТСН.ua 06:43
- Глава КНДР уволил трех высших военных руководителей - Reuters : УНИАН 06:17
- Глава КНДР провел перестановки в высшем военном руководстве - Reuters : УкропNews.com 06:15
- Глава КНДР провел перестановки в высшем военном руководстве - Reuters : УНИАН 05:47
- СМИ: КНДР провела перестановку в военном руководстве : Телеграф.com.ua 05:43
- В США утверждают, что в КНДР проведены перестановки в военном руководстве : ПрессОрг24 05:02
- В США утверждают, что в КНДР проведены перестановки в военном руководстве : Українські національні новини 04:47