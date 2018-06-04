В ЛНР освободили украинца, которого несколько лет незаконно удерживали в тюрьме (37)

Мариупольские новости 2018.06.04 08:59

На неподконтрольных территориях Луганской области освободили украинца, которого в ЛНР приговорили к трем годам тюрьмы и незаконно удерживали в местах лишения свободы. Об этом сообщил региональный координатор Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский в Facebook: "Гражданина Украины, осуждённого до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживала в местах лишения свободы, благодаря