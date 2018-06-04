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Российские авиакомпании резко сократили число рейсов в окупированный Крым (33)

Інформатор.news 2018.06.04 11:06
Авиакомпании сократили планируемую перевозку в Крым более чем на 550 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлогодним летним сезоном авиакомпании рассчитывают перевезти на 22% меньше пассажиров, - пишет Медуза. Сокращение планов авиакомпаний по рейсам на окупированный полуостров связывают с открытием автомобильной части Крымского моста, рост цен на авиационный керосин в Симферополе и повышение с 1 июня тарифов для авиакомпаний в аэропорту этого города.
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