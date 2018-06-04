Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов (43)

- Facebook на пороге нового скандала с личными данными : Контракты.ua 13:07
- Facebook делился личными данными пользователей с производителями смартфонов : "Наша газета" (Луганск) 13:06
- Facebook предоставил информацию о пользователях и их друзьях 60 мобильным компаниям : Еспресо TV 13:04
- Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов : Glavk.info 13:04
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- Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов : IT обозрение 12:47
- Facebook уличили в "сливе" данных пользователей производителям смартфонов : IT обозрение 12:47
- Facebook делится личными данными с производителями смартфонов : РИА Мелитополь 12:34
- Производители телефонов имели доступ к данным на Facebook - NYT : Экономика.com.ua 12:30
- Стало известно, с кем еще Facebook поделился данными пользователей : PRportal 12:29
- Facebook передает данные пользователей производителям смартфонов : ChannelForIT 12:20
- Facebook передавал личные данные пользователей 60 производителям смартфонов : NewsMir.info 12:10
- Facebook делился личными данными пользователей с производителями смартфонов : MIGnews.com.ua 12:08
- Facebook передавал данные пользователей производителям смартфонов : LB.ua 12:07
- Facebook десять лет передавала личные данные пользователей 60 производителям смартфонов : Хвиля 12:06
- Лишь четвертый - Facebook потерял свою популярность : Gazeta.ua 12:05
- В Челябинске полиция задержала пермяков, которые зажгли фаеры на концерте Макса Коржа : 59.ru Пермь 12:05
- Facebook передавал личные данные пользователей производителям смартфонов - NYT : УП: Економічна правда 12:03
- Facebook предоставлял доступ к данным пользователей 60 производителям телефонов : Укринформ 12:02
- Facebook делится личными данными с производителями смартфонов : Українські реалії 11:57
- Цукерберг снова под ударом: СМИ узнали, как производители смартфонов зарабатывают на пользователях Facebook : УкропNews.com 11:47
- Стало известно, с кем еще Facebook поделился данными пользователей : Телекритика 11:43
- Facebook делится личными данными с производителями смартфонов : Шиповник.ua 11:40
- Цукерберг снова под ударом: СМИ узнали, как производители смартфонов зарабатывают на пользователях Facebook : УНИАН 11:33
- Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов - NYT : Експерт-центр 11:33
- Анатолий Лысков: Шаги правительства правильные, но осуществлены с опозданием : Regions.ru 11:33
- Facebook слила данные пользователей производителям телефонов : Комментарии.UA 11:32
- Facebook передавала данные пользователей производителям смартфонов - NYT : Зеркало недели. Украина 11:16
- Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT : Arena.press 11:12
- Facebook давала 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей : УРА-Информ 10:57
- Facebook делится личными данными с производителями смартфонов : Только правда 10:47
- Facebook уличили в "сливе" данных пользователей производителям смартфонов : InternetUA 10:45
- Выяснилось, кому Facebook сливал данные пользователей последние 10 лет : Обозреватель 10:32
- Facebook делится личными данными с производителями смартфонов : Корреспондент.net 10:31
- Фейсбук предоставил более полусотни производителям телефонов данные своих пользователей - СМИ : Ракурс 10:30
- Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT : Politica.com.ua 10:24
- NYT: Facebook предоставил данные о пользователях 60 крупным производителям телефонов : InfoResist.org 10:16
- Facebook предоставляла 60 производителям телефонов доступ к данным пользователей, - СМИ : NewsMir.info 10:10
- Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT : Четверта Влада 10:05
- Facebook может передавать данные пользователей производителям смартфонов, - СМИ : Вести.ua 09:45
- Facebook предоставляла доступ к персональным данным 60 производителям телефонов, - NYT : РБК-Україна 09:41
- Стало известно кому Facebook официально "сливал" данные пользователей - The New York Times : Днепр Вечерний 09:28
- СМИ: Facebook открыла производителям смартфонов доступ к личным данным пользователей : NewsMir.info 09:10
- СМИ: Facebook открыла производителям смартфонов доступ к личным данным пользователей : NewsOne 09:09
- Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов : Страна.ua 08:47
- Выделенные серверы Evolve будут отключены 3 сентября : IT обозрение 08:47
- Выяснилось, кому еще Facebook "слил" данные пользователей - The New York Times : Gazeta.ua 08:05