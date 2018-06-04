Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов (43)

Glavk.info 2018.06.04 13:04

Компания Facebook заключила соглашения, открывшие доступ к личным данным пользователей, минимум с 60 крупнейшими производителями смартфонов. Об этом сообщает New York Times. По данным издания, этот процесс начался около 10 лет назад, когда Facebook старалась завоевать доминирующее положение среди соцсетей, и затронул такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung. В частности отмечается, что производители смартфонов получили доступ к