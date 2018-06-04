В Донецкой области в туалете полиции повесился наркокурьер (34)

ГолосUA 2018.06.04 11:35

ГолосUA 11:16 04-06-2018 Мужчину, задержанного на линии разграничения на Донбассе по подозрению в перевозке наркотиков и доставленного в полицейское отделение в Волновахе, нашли повешенным в туалете административного здания полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. Пограничники задержали 36-летнего гражданина в воскресенье, 3 июня, в одном из контрольных пунктов въезда-выезда после того, как нашли в тайнике его