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12 лет строгого режима: в Москве вынесли страшный приговор украинскому журналисту

12 лет строгого режима: в Москве вынесли страшный приговор украинскому журналисту (77)

Интеллект Украины 2018.06.04 16:45
Евгений Стелькин Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующий приговор коллегия объявила 4 июня, сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин, передает УП. Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. "Жалоба будет подана завтра", - добавил Фейгин. Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет. Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в
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