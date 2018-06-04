12 лет строгого режима: в Москве вынесли страшный приговор украинскому журналисту (77)

Интеллект Украины 2018.06.04 16:45

Евгений Стелькин Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующий приговор коллегия объявила 4 июня, сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин, передает УП. Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. "Жалоба будет подана завтра", - добавил Фейгин. Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет. Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в