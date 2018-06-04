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Расстрелянный в Гореничах Range Rover с телом принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева - СМИ (63)

Новое Время 2018.06.04 12:10
Фото: Обозреватель 23-летний погибший был водителем Лищенко Автомобиле Range Rover, в салоне которого в Гореничах Киевской области обнаружили тело 23-летнего киевлянина, принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, которого также знают как "криминального авторитета" по кличке Лича, передает со ссылкой на источник Обозреватель. Согласно имеющимся данным, погибший Максим Ковтуненко был его водителем.
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