Расстрелянный в Гореничах Range Rover с телом принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева - СМИ (63)

Новое Время 2018.06.04 12:10

Фото: Обозреватель 23-летний погибший был водителем Лищенко Автомобиле Range Rover, в салоне которого в Гореничах Киевской области обнаружили тело 23-летнего киевлянина, принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, которого также знают как "криминального авторитета" по кличке Лича, передает со ссылкой на источник Обозреватель. Согласно имеющимся данным, погибший Максим Ковтуненко был его водителем.