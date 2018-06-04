Под Киевом в дорогом авто нашли застреленным молодого парня (35)

Гуру.ua 2018.06.04 11:40

Тело 23-летнего жителя столицы увезли в морг В Киевской области полицейские расследуют факт гибели молодого человека. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, сегодня ночью в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-