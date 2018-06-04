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Конфликт интересов: НАПК внесло предписание Омеляну (31)

УкропNews.com 2018.06.04 12:47
, .Омелян получил предписание от НАПК из-за конфликта интересов у подчиненного / фото УНИАННациональное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook. "Внесение предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в отношении руководителя Усть-Дунайского морского торгового порта Владимира Швидченко", - говорится в сообщении.
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