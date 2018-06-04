Полиция выдворила из Украины "злодія у Законі" на прізвисько "Хідір" (39)

Insider 2018.06.04 13:13

Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу Хидир, прилетевшего в Украину в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. "Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хдр Рашидова - "вора в законе", известного в криминальном мире по прозвищу Хидир, а затем задержали его", - говорится в сообщении. Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний