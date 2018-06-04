Гройсман готов подать в отставку - опубликовано громкое заявление премьер-министра (119)

Dialog.ua 2018.06.04 11:32

Глава украинского правительства Владимир Гройсман может сложить полномочия премьер-министра и подать в отставку в случае провала голосования в Верховной Раде по вопросу принятия закона об антикоррупционном суде. Об этом он рассказал сегодня, 4 июня, в ходе собственного брифинга, передает "Диалог.UA". По словам премьера, неблагоприятный исход голосования за законопроект об антикоррупционном суде может существенно подорвать доверие народа к власти