"Дополнительные расходы": в Минфине не захотели повышать "минималку" украинцам (50)

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- Минфин не считает целесообразным повышать "минималку" : InfoResist.org 12:31
- Данилюк не видит предпосылок для повышения минимальной заработной платы в Украине : 112.ua 12:30
- Министр финансов Александр Данилюк: "Повышение" минималки "- это дополнительные расходы : Единая Одесса 12:29
- Минфин сделал резкое заявление по повышению "минималки" : Деньги.ua 12:27
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- Предпосылок для повышения "минималки" нет - Данилюк : UA1.com.ua 12:14
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- Данилюк: "Минималку" повышать не будут : From-UA.com 12:04
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- Данилюк заявил об отсутствии причин повысить минимальную зарплату в Украине : FaceNews 11:46
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- Данилюк сообщил, ждать ли повышения минималки : Телеграф.com.ua 11:43
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