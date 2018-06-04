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Фокус: Украина

"Дополнительные расходы": в Минфине не захотели повышать "минималку" украинцам (50)

Обозреватель 2018.06.04 11:46
Министр финансов Александр Данилюк считает, что в Украине по результатам первого полугодия нет предпосылок для повышения минимальной заработной платы. "Повышение "минималки" - это дополнительные расходы", - заявил глава Минфина в интервью "Экономической правде". По его словам, повышение уровня заработной платы обошлось бы государственному бюджету как минимум в 13 млрд гривен. В Украине выросла средняя зарплата: стало известно, где получают больше всего
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