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Фокус: Украина

Россия заблокировала перевод денег на лекарства для удерживаемого в СИЗО Павла Гриба

Россия заблокировала перевод денег на лекарства для удерживаемого в СИЗО Павла Гриба (53)

LB.ua 2018.06.04 12:37
Об этом сообщил отец задержанного украинца. Павел Гриб Фото: facebook.com / Ігор Гриб Госфинмониторинг России заблокировал перевод средств на счет арестованного украинца Павла Гриба, из-за чего он теперь не имеет возможности покупать себе необходимые ему лекарства и чистую питьевую воду. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Фейсбуке. "Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла.
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