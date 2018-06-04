Россия заблокировала перевод денег на лекарства для удерживаемого в СИЗО Павла Гриба (53)

LB.ua 2018.06.04 12:37

Об этом сообщил отец задержанного украинца. Павел Гриб Фото: facebook.com / Ігор Гриб Госфинмониторинг России заблокировал перевод средств на счет арестованного украинца Павла Гриба, из-за чего он теперь не имеет возможности покупать себе необходимые ему лекарства и чистую питьевую воду. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Фейсбуке. "Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла.