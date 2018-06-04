Мэр украинского города мощным ударом отправил активиста в нокдаун. Видео (61)

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- Мэр Дрогобыча извинился за удар кулаком в лицо мужчины и заявил, что его оскорбляли : 112.ua 19:30
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- Мэр Дрогобыча Кучма дважды напал на активиста : Українські Новини 19:14
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- Скандал. Мэр Дрогобыча обозвал активиста вруном и подлецом и ударил в лицо : NewsMir.info 19:10
- Мэр Дрогобыча ударил в лицо оскорбившего его активиста : Маю право 18:59
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- Мэр Дрогобыча ударил в лицо местного жителя после "мусорных" обвинений в свой адрес : Страна.ua 18:17
- Мэр Дрогобыча ударил в лицо местного жителя после "мусорных" обвинений в свой адрес : NewsMir.info 18:11
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- Мэр Дрогобыча, экс-атошник Кучма ударил по лицу недовольного горожанина [видео] : Комсомольская Правда в Украине 18:01
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- Мэр Дрогобыча ударил в лицо активиста, который назвал его "лгуном и подлецом" : Шиповник.ua 17:40
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- Мэр Дрогобыча ударил в лицо жителя города (ВИДЕО) : DailyUA 17:24
- Мэр Дрогобыча ударил в лицо активиста, назвавшего его "лгуном и подлецом" : Преступности.нет 17:23
- Мэр Дрогобыча Кучма ударил активиста. Видео : Новости N 17:13
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- Мэр Дрогобыча ударил в лицо жителя города : LB.ua 16:37
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- Мэр Дрогобыча избил активиста, назвавшего его "вором" : InfoResist.org 16:16
- Мэр Дрогобыча во время встречи с общиной избил активиста : Вести.ua 16:15
- Нокаут: мэр города на Львовщине избил активиста. Появилось видео : Антикор.com.ua 16:10
- На Львовщине мэр второй раз за день избил активиста: появилось видео : Обозреватель 16:02
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- Мэр Дрогобыча ударил в лицо мужчину во время встречи с общиной : Новости Краматорска 15:42
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- Мэр Дрогобыча Кучма ударил активиста, назвавшего его "вором и бандитом". Видео : NewsOne 15:39
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