Мэр украинского города мощным ударом отправил активиста в нокдаун. Видео (61)

Hronika.info 2018.06.04 19:41

Дальнейшей драке помешали присутствующие. Во время спора в горсовете Дрогобыча, что на Львовщине, мэр города Тарас Кучма сильно ударил кулаком в лицо местного активиста. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua. Видео драки опубликовала в YouTube пользователь под ником Kateryna Benjuk. На записи видно, как человек в синей футболке ругает Кучму и называет его вором.