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Оккупированый Донбасс "просел" почти на метр из-за бесконтрольного затопления шахт - исследование

Оккупированый Донбасс "просел" почти на метр из-за бесконтрольного затопления шахт - исследование (62)

QHA Крымские Новости 2018.06.04 16:30
Украина изучает экологические проблемы оккупированного Донбасса, чтобы не допустить уничтожения территорий и вернуть их в пригодном для проживания состоянии КИЕВ (QHA) - Бесконтрольное затопление шахт на оккупированном Донбассе привело к проседанию грунта в некоторых районах на глубину от 50 см до 1 метра. Как передает корреспондент QHA, об этом говорится в отчете Государственной экологической академии последипломного образования и управления
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