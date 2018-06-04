Оккупированый Донбасс "просел" почти на метр из-за бесконтрольного затопления шахт - исследование (62)

QHA Крымские Новости 2018.06.04 16:30

Украина изучает экологические проблемы оккупированного Донбасса, чтобы не допустить уничтожения территорий и вернуть их в пригодном для проживания состоянии КИЕВ (QHA) - Бесконтрольное затопление шахт на оккупированном Донбассе привело к проседанию грунта в некоторых районах на глубину от 50 см до 1 метра. Как передает корреспондент QHA, об этом говорится в отчете Государственной экологической академии последипломного образования и управления