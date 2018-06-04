Полиграф СБУ показал, что Савченко готовила теракт в правительственном квартале. У нардепа назвали это фейком (131)

- Полиграф подтвердил, что Савченко готовила переворот, - СБУ : Только правда 17:48
- СБУ: "детектор лжи" подтвердил преступные намерения Савченко : Грім-Інфо 17:40
- В СБУ расскали о результатах проверки Савченко на полиграфе : ДонПресс 17:27
- Полиграф подтвердил - Савченко готовила силовой переворот : Взгляд.ua 17:17
- Данные полиграфа подтвердили, что Савченко готовила теракты в Верховной Раде : ТСН.ua 17:14
- СБУ: Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя : Ведомости-Украина 17:11
- Савченко имела план убийства руководства Украины - данные полиграфа : ОстроВ 17:10
- Полиграф подтвердил! Савченко готовила насильственное свержение власти в Украине и теракты - СБУ : Glavk.info 17:04
- Проверка на полиграфе Савченко подтвердила ее намерения совершить теракты : ВестиUA 17:02
- В терцентре к 80-летию образования Луганской области прошло праздничное мероприятие : Лисичанский городской совет 16:56
- Полиграф показал, что Савченко готовила теракты, - СБУ : Ukrnews.info 16:56
- Полиграф подтвердил преступные замыслы Савченко : Trust.UA 16:52
- В ДНР тарифы на коммуналку повышаться не будут : Комитет.net.ua 16:52
- "Она голодает!" У Савченко оправдались за детектор лжи : Обозреватель 16:47
- Отец украинца Гриба сообщил о блокировке счета сына в СИЗО : Радио Свобода 16:47
- СБУ раскрыла результаты допроса Савченко на полиграфе : SobKor.net 16:42
- Детектор лжи показал, что Савченко готовила теракты - СБУ : Николаев в подробностях 16:30
- Савченко готовилась совершить теракт в здании Рады - данные полиграфа : Павлоградские новости 16:27
- СБУ уверяет, что полиграф подтвердил виновность Савченко : Политнавигатор 16:25
- Проверка на полиграфе Савченко подтвердила ее намерения совершить теракт в правительственном квартале и Раде, - СБУ : Паноптикон 16:21
- Из-за вулкана в Гватемале погибли десятки человек : Новый.net 16:19
- Детектор лжи подтвердил намерения Савченко устроить теракт, - СБУ : Новости мира 16:19
- Вера Савченко не верит результатам допроса сестры на полиграфе : Електронні Вісті 16:15
- Полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт : НикВести 16:12
- Китай вооружается авианосцами для торговой войны с США : Народный Корреспондент 16:12
- Сестра Савченко о результатах полиграфа: они выдают нам очередной фейк : Arena.press 16:11
- Детектор лжи показал, что Савченко готовила теракты - СБУ : Местные вести 16:11
- Савченко готовила теракт в Раде и правительственном квартале - полиграф : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт : Mk.Mk.Ua 16:07
- Детектор лжи подтвердил, что Савченко готовила теракты в Киеве: Сеть поражена подробностями от СБУ : Dialog.ua 16:02
- Допрос на полиграфе подтвердил участие Савченко в подготовке госпереворота : 0642 Луганск 16:02
- Полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракты в правительственном квартале и здании ВР : Мариупольские новости 15:59
- СБУ: Детектор лжи рассказал об истинных намерениях Савченко : Українські реалії 15:57
- "Детектор лжи" сработал против Савченко : УкрОП.org 15:57
- СБУ: Савченко на полиграфе подтвердила, что готовилась к теракту : Крым.Реалии RFE/RL 15:54
- Полиграф СБУ показал, что Савченко готовила теракт в правительственном квартале. У нардепа назвали это фейком : Times.dn.ua 15:50
- СБУ: Полигрaф покaзaл, что Сaвченко готовилa госпереворот : Источник.info 15:47
- "Обсуждали планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях": Полиграфолог сделал громкое заявление о тестировании Савченко : УСБН Суми 15:46
- Готовилась убивать: стали известны результаты Савченко на "детекторе лжи" : Восточный проект 15:46
- Полиграф подтвердил намерение Савченко убить руководителей Украины - СБУ : Центр журналистских расследований 15:46
- Детектор лжи подтвердил преступные намерения Савченко, - СБУ : Власти.нет 15:45
- Сестра Савченко не верит результатам допроса на полиграфе : Вести.ua 15:45
- Полиграф подтвердил, что Савченко готовила госпереворот - СБУ : UA1.com.ua 15:44
- Полиграф подтвердил: Савченко готовила силовой переворот - СБУ : Инфолайн 15:43
- Результаты экспертизы на полиграфе подтвердили, что Савченко готовила теракт : Hronika.info 15:41
- Полиграф подтвердил подготовку Савченко к терактам и перевороту - СБУ : Хвиля 15:36
- В столичном районе Митино возведут многоэтажный дом на 540 квартир : РИАМО 15:34
- СБУ: Детектор лжи рассказал об истинных намерениях Савченко : From-UA.com 15:34
- СБУ обнародовала развернутые выводы о прохождении Савченко полиграфа : Винница Реал 15:32
- Проверка Савченко на полиграфе подтвердила подготовку теракта : FaceNews 15:31
- Полиграф подтвердил преступные намерения Савченко, - СБУ : Днепр Вечерний 15:28
- Детектор лжи подтвердил намерения Савченко "замочить" нардепов : Досье 15:28
- Детектор лжи подтвердил намерения Савченко совершить вооруженный переворот, - СБУ : Газета День 15:26
- Результаты "детектора лжи": Савченко действительно готовила вооруженный переворот в Украине : Политолог.net 15:25
- Проверка на полиграфе подтвердила: Савченко готовила теракт : Новости Луганска 15:21
- "Обсуждали планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях": Полиграфолог сделал громкое заявление о тестировании Савченко : УСБН Черкаси 15:21