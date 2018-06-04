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Полиграф СБУ показал, что Савченко готовила теракт в правительственном квартале. У нардепа назвали это фейком

Полиграф СБУ показал, что Савченко готовила теракт в правительственном квартале. У нардепа назвали это фейком (131)

Новости Донбасса 2018.06.04 14:39
Результаты проведения судебно-психологической экспертизы народного депутата Украины Надежды Савченко с применением полиграфа показали, что арестованная депутат готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале в центре Киева, заявляют в Службе безопасности Украины. "Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в "Правительственном квартале" и здания Верховной Рады", - передает пресс- служба СБУ.
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