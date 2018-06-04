Брата Зайцевой поймали пьяным за рулем - СМИ (53)

UA1.com.ua 2018.06.04 22:14

В Харькове патрульные полицейские остановили авто, за рулем, которого находился Василий Зайцев в состоянии алкогольного опьянения. В Харькове сотрудники патрульной полиции поймали брата Елены Зайцевой, фигурантки кровавого ДТП, Василия на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 4 июня, сообщает Киев оперативный. По их информации, сотрудники патрульной полиции остановили авто, за рулем, которого находился Василий Зайцев.