Прогноз погоды на 5 июня: практически всю Украину накроют дожди с грозами (1)

Банкомёт 2018.06.04 18:12
Погода в Украине во вторник, 5 декабря, будет довольно дождливой.
Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы.
Как пишет синоптик Наталья Диденко, дождей должно хватить всем.
5 июня Украину будет пересекать холодный воздушный фронт.
А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где ожидается до
+25...+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого
ДОЖДЬ, ГРОЗА, ТЕМПЕРАТУРА, ПОГОДА, ВОЗДУХ, ГРАДУС, Украина
, Киев
, Харьков
, Одесса
, Винница
, Херсон
, Луганск
, Донецк
, Запорожье