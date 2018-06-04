Прогноз погоды на 5 июня: практически всю Украину накроют дожди с грозами (1)

Банкомёт 2018.06.04 18:12

Погода в Украине во вторник, 5 декабря, будет довольно дождливой. Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы. Как пишет синоптик Наталья Диденко, дождей должно хватить всем. 5 июня Украину будет пересекать холодный воздушный фронт. А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где ожидается до +25...+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого