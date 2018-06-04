Визит Порошенко в Испанию: официальный Мадрид поддержал Украину в принципиально важном вопросе (1)

Dialog.ua 2018.06.04 15:32
Президент Петр Порошенко сообщил о первых итогах визита в Испанию,
заручившись поддержкой территориальной целостности Украины в рамках
агрессии с Россией новым главой правительства.
Об этом он написал на собственной странице в социальной сети, комментируя
встречу с властями Испании.
Президент сообщил, что его визит стал первым официальным визитом за 22
последних года - Порошенко провел встречу в Мадриде с новым премьер-
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