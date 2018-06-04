Lufthansa пришлось снимать клип об "открытости России" в Киеве (2)

DsNews 2018.06.04 12:33

Крупнейший немецкий авиаперевозчик "Люфтганза" выпустил видеоролик, посвященный "открытости России миру", съемки которого проводились в Киеве Об этом ролике рассказал на своей странице в Facebook немецкий журналист Борис Райтшустер, информирует "ДС". Как пояснил один из членов съемочной группы, клип "невозможно было снять в России из-за многочисленных запретов на съемки". В итоге видео снимали в Киеве, в частности - на Русановке и Березняках.