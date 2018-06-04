Lufthansa пришлось снимать клип об "открытости России" в Киеве (2)

DsNews 2018.06.04 12:33
Крупнейший немецкий авиаперевозчик "Люфтганза" выпустил видеоролик,
посвященный "открытости России миру", съемки которого проводились в Киеве
Об этом ролике рассказал на своей странице в Facebook немецкий журналист
Борис Райтшустер, информирует "ДС".
Как пояснил один из членов съемочной группы, клип "невозможно было снять в
России из-за многочисленных запретов на съемки".
В итоге видео снимали в Киеве, в частности - на Русановке и Березняках.
РОЛИК, LUFTHANSA, КИЕВ, СЪЕМКА, РОССИЯ, РУСАНОВКА, Райтшустер
, Lufthansa
, Германия
, Россия
, Киев
, Украина
, Москва