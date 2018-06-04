В России украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии (3)

Times.dn.ua 2018.06.04 18:51

Московский городской суд в России приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает российский "Интерфакс". "Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж") и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.