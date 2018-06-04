В России украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии (3)

Times.dn.ua 2018.06.04 18:51
Московский городской суд в России приговорил к 12 годам колонии строгого
режима за шпионаж гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко. Об этом
сообщает российский "Интерфакс".
"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
276 УК РФ ("Шпионаж") и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в
понедельник решение судья Олег Музыченко.
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