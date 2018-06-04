12 лет строгого режима: в Москве вынесли страшный приговор украинскому журналисту (1)

Интеллект Украины 2018.06.04 16:45
Евгений Стелькин
Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста
Романа Сущенко.
Соответствующий приговор коллегия объявила 4 июня, сообщил в Twitter
адвокат Марк Фейгин, передает УП.
Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
"Жалоба будет подана завтра", - добавил Фейгин.
Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет.
Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в
ПРИГОВОР, РОМАН, ШПИОНАЖ, ЖУРНАЛИСТ, РЕЖИМ, УКРИНФОРМ, Сущенко
, Порошенко
, Украина
, Россия
, Москва
, Франция