Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Климентом (8)

Без Табу 2018.06.04 20:16

Олег Сенцов встретится со служителем церкви Украинский политический заключенный режиссер дал свое согласие на разговор с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, который прибыл к нему в колонию в Лабытнанги. В понедельник, 4 июня, сестра узника Кремля Наталья Каплан заявила о том, что Сенцов отказался встретиться со священником УПЦ КП, поскольку является атеистом. Через какое-то время родственница политзаключенного все же сообщила, что