Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Климентом (8)

2018.06.05 (8)2018.06.04 (109) →
- Сенцов согласился на встречу с архиепископом УПЦ-КП Климентом, который приехал к нему в колонию : Center of Real Estate 00:22
- Родные Сенцова возмущены навязчивым желанием архиепископа УПЦ КП встретиться с ним в колонии : УНИАН 00:17
- Сенцов решил встретиться с архиепископом Климентом: возникла необходимость исповедаться : ТСН.ua 00:14
- Сенцов хочет исповедоваться на встрече с архиепископом : НикВести 00:12
- Голодовка Сенцова: в случае угрозы жизни, политзаключенного будут кормить принудительно : Новое Время 00:10
- СМИ: Голодающего Сенцова будут насильно кормить, если появится угроза его жизни : NewsOne 00:09
- Сенцову будут заливать питательную смесь в нос - адвокат Динзе : Крым.Реалии RFE/RL 23:54
- Сенцов хочет исповедоваться на встрече с архиепископом УПЦ КП - заявление : ТВі 23:54