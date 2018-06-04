Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Климентом

Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Климентом (8)

Без Табу 2018.06.04 20:16
Олег Сенцов встретится со служителем церкви Украинский политический заключенный режиссер дал свое согласие на разговор с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, который прибыл к нему в колонию в Лабытнанги. В понедельник, 4 июня, сестра узника Кремля Наталья Каплан заявила о том, что Сенцов отказался встретиться со священником УПЦ КП, поскольку является атеистом. Через какое-то время родственница политзаключенного все же сообщила, что
КЛИМЕНТ, АРХИЕПИСКОП, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, КРЫМСКИЙ, ГОЛОДОВКА, КОЛОНИЯ, Сенцов, Каплан, Кольченко, Крым, Украина, Россия, Симферополь, Киев
2018.06.05 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018