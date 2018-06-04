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Адвокат Савченко Левковец: Я настаиваю, что Надя не прекратила голодовку - она ее приостановила

Адвокат Савченко Левковец: Я настаиваю, что Надя не прекратила голодовку - она ее приостановила (1)

Гордон 2018.06.04 19:05
Адвокат Андрей Левковец заявил, что полиграф может выдавать некорректный результат, если организм человека находится в состоянии голода. А потому его подзащитная, внефракционный народный депутат Надежда Савченко, возобновит голодовку после допроса на полиграфе. Адвокат заявил, что нардеп должна подготовить свой организм к проверке на детекторе лжи Фото: pravda.com.ua Внефракционный народный депутат Надежда Савченко возобновит голодовку после
ПОЛИГРАФ, САВЧЕНКО, СВЕРЖЕНИЕ, РУБАН, СТРОЙ, ТЕРАКТ, Савченко, Рубаном, Захарченко, Тимофеев, Украина, Киев
2018.06.05 (1)

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