Адвокат Савченко Левковец: Я настаиваю, что Надя не прекратила голодовку - она ее приостановила (1)

Гордон 2018.06.04 19:05
Адвокат Андрей Левковец заявил, что полиграф может выдавать некорректный
результат, если организм человека находится в состоянии голода. А потому
его подзащитная, внефракционный народный депутат Надежда Савченко,
возобновит голодовку после допроса на полиграфе.
Адвокат заявил, что нардеп должна подготовить свой организм к проверке на
детекторе лжи
Фото: pravda.com.ua
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко возобновит голодовку после
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