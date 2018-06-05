Мост Метро в Киеве может рухнуть - эксперт (38)

Слово і Діло 2018.06.05 12:12

5 июня 2018, 12:00 Читати українською Мост Метро, который проходит через реку Днепр в Киеве, может рухнуть в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Как пишет "Слово и Дело", об этом заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский в интервью Общественному радио. "Мост должен был простоять 100 лет (построен в 1965 году - ред.), Если за ним следить.