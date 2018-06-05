Мост Метро в Киеве может рухнуть - эксперт (38)

2018.06.05 (38)2018.06.04 (6) →
- STATUS QUO : Status Quo 12:13
- Мост Метро в Киеве может неожиданно рухнуть - соавтор проекта : Сегодня.ua 12:12
- Кубок мира: Вторая в Тунисе, первая в рейтинге : Спорт-Экспресс в Украине 12:12
- Мост Метро в Киеве может рухнуть - эксперт : Слово і Діло 12:12
- Автор проекта моста Метро предупредил о возможном его обрушении : РепортерUA 12:11
- Киевский мост Метро может рухнуть в любой момент, - проектировщик : 112.ua 12:00
- Мост Метро в Киеве может рухнуть - создатель : МариоНетки.net 11:58
- Мост метро может обвалиться в любой момент : Источник.info 11:47
- Создатель: В Киеве мост Метро может рухнуть в любой момент : Телеграф.com.ua 11:43
- Соавтор проекта моста Метро в Киеве заявил, что мост может рухнуть в любой момент : NewsOne 11:39
- Киевский мост Метро нуждается в срочной реконструкции : Коментарі:Київ 11:37
- Мост Метро в Киеве может обвалиться в любой момент, - соавтор проекта : Еспресо TV 11:34
- Мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино : Fin.org.ua 11:31
- Мост Метро в Киеве может рухнуть - создатель : Корреспондент.net 11:31
- Мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино : Укрудпром 11:15
- Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент - проектировщик : УкропNews.com 11:15
- Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент - проектировщик : УНИАН 11:03
- В Киеве в любой момент может обрушиться мост Метро : Комментарии.UA 11:02
- Один из столичных мостов через Днепр в ужасном состоянии : Kanzas.ua 10:49
- СРОЧНО: Суд арестовал голландские активы "Газпрома", - "Нафтогаз" : Русский дозор 10:46
- Мост Метро может обрушиться в любой момент - проектировщик : СтройОбзор 10:46
- Беларусь поддерживает выполнение ядерной сделки : Интерфакс-Запад 10:45
- Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский : УкропNews.com 10:45
- Мост Метро может рухнуть в любой момент неожиданно - проектировщик : ТСН.ua 10:44
- Мост-метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский : Bigmir)net Новости 10:38
- Мост метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - сопроектировщик : Факты 10:33
- Мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино - проектировщик : Страна.ua 10:32
- Обрушится в любой момент: легендарный киевский мост опасен для людей : Znaj.ua 10:17
- Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент : Подробности.ua 10:10
- Мост-метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский : УкропNews.com 09:45
- Киевский мост Метро может рухнуть в любой момент, - проектировщик : Українські Новини 09:44
- Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент - инженер : Realist.online 09:32
- Один из столичных мостов через Днепр в ужасном состоянии : BuildPortal 09:17
- Проектировщик моста Метро заявил об угрозе его разрушения в любой момент : LB.ua 09:07
- Киевский мост Метро может обрушиться в любой момент - проектировщик : ГолосUA 09:05
- Рухнет в любой момент: стало известно о проблемах киевского моста : FaceNews 08:46
- Жизнь киевлян в опасности: в любой момент может обрушиться мост-метро, власти бездействуют : Politeka 03:40
- Проектировщик моста черед Днепр в Киеве заявил о его аварийном состоянии : Главред 02:05
- Погба: никто не может указывать мне, как играть. Таков мой футбол : Чемпионат.com 01:02
- Проектировщик: Мост Метро через Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент : InfoResist.org 01:01
- Рухнет в любой момент: стало известно о серьезных проблемах легендарного киевского моста : Антикор.com.ua 00:10
- Рухнет в любой момент: серьезные проблемы появились у самого загруженного киевского моста : Вести-UA 00:01