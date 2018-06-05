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У российского олигарха Вексельберга заблокировали более $1 млрд в Швейцарии

У российского олигарха Вексельберга заблокировали более $1 млрд в Швейцарии (25)

the Экономист 2018.06.05 00:29
У попавшего в санкционный список минфина США российского миллиардера Виктора Вескельберга банки Швейцарии заблокировали около 1 млрд франков или 1,013 млрд долларов на личных счетах, пишут местные СМИ, передаёт Forbes. Как сообщается, заморожены оказались средства на личных счетах председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer.
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2018.06.05 (25)

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