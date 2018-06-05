Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Брата Зайцевой поймали пьяным за рулем - СМИ

Брата Зайцевой поймали пьяным за рулем - СМИ (2)

UA1.com.ua 2018.06.04 22:14
В Харькове патрульные полицейские остановили авто, за рулем, которого находился Василий Зайцев в состоянии алкогольного опьянения. В Харькове сотрудники патрульной полиции поймали брата Елены Зайцевой, фигурантки кровавого ДТП, Василия на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 4 июня, сообщает Киев оперативный. По их информации, сотрудники патрульной полиции остановили авто, за рулем, которого находился Василий Зайцев.
ЗАЙЦЕВА, БРАТ, ЗАЙЦЕВ, ХАРЬКОВ, РУЛЬ, ПЬЯНЫЙ, Зайцев, Старченко, Дронов, Харьков, Сумы, Киев
2018.06.05 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018