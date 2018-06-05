Брата Зайцевой поймали пьяным за рулем - СМИ (2)

UA1.com.ua 2018.06.04 22:14
В Харькове патрульные полицейские остановили авто, за рулем, которого
находился Василий Зайцев в состоянии алкогольного опьянения.
В Харькове сотрудники патрульной полиции поймали брата Елены Зайцевой,
фигурантки кровавого ДТП, Василия на вождении в состоянии алкогольного
опьянения.
Инцидент произошел в ночь на 4 июня, сообщает Киев оперативный.
По их информации, сотрудники патрульной полиции остановили авто, за рулем,
которого находился Василий Зайцев.
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