В Украине проверят получателей коммунальных субсидий- Минфин (34)

Четверта Влада 2018.06.05 12:05

УНИАН Министерство финансов проведет в несколько этапов верификацию получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для того, чтобы четко идентифицировать тех, кто нуждается в государственной помощи, и исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра финансов Сергея Марченко. По его словам, проверки будут проходить в несколько этапов.