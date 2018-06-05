В Украине проверят получателей коммунальных субсидий- Минфин (34)

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- В Украине проверят получателей коммунальных субсидий : УкропNews.com 12:16
- Минфин готовит масштабную проверку получателей субсидий : Зеркало недели. Украина 12:16
- Минфин инициирует автоматическую отмену начисления субсидий при неуплате за услуги ЖКХ : Arena.press 12:12
- Минфин готовит механизм автоматического отключения должников от субсидий : Аргументы и Факты Украина 12:08
- В Украине проверят получателей коммунальных субсидий- Минфин : Четверта Влада 12:05
- Как будет проверятся законность назначения субсидий? : УРА-Информ 11:57
- Украинцев ждет масштабная проверка субсидий : Українські реалії 11:57
- Украинцев ждет масштабная проверка субсидий : Личный счет 11:56
- Получателей субсидий подвергнут специальной проверке : Только правда 11:47
- Минфин инициирует автоматическую отмену начисления субсидий при неуплате за услуги ЖКХ : РБК-Україна 11:41
- Украинцам готовят тотальную проверку по субсидиям ЖКХ : Минпром 11:38
- Украинцев ожидает масштабная проверка субсидий - Минфин : ГолосUA 11:35
- В Украине проверят получателей коммунальных субсидий : УНИАН 11:33
- Стало известно, как будут проверять законность назначения субсидий : Realist.online 11:32
- Направлено до суду обвинувачення стосовно 14 т.зв. "командирів козачого полку Народної Міліції "ЛНР" : Украина криминальная 11:32
- Минфин проведет проверку законности получения субсидий : Паноптикон 11:21
- Украинцев ждет масштабная проверка субсидий : Сегодня.ua 11:12
- Минфин будет проверять законность получения субсидий : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- Получателей субсидий ждет многоуровневая проверка доходов : Комментарии:Донбасс 11:02
- СБУ блокировала масштабную переправку нелегалов в Украину : Главное 10:35
- Минфин проверит законность получения субсидий : Финансовый клуб 10:35
- Минфин проверит получателей субсидий на злоупотребления средствами налогоплательщиков : Глобус Одессы 10:17
- Как в Украине будут проверять получателей субсидий? : На пенсии 10:06
- Верификация получателей субсидий будет происходить в несколько этапов : Украина Коммунальная 09:48
- Власть проверит законность получения субсидий : Антирейд 09:10
- Законность получения субсидий будет проверять Минфин : Украинский выбор 09:06
- Получателей субсидий подвергнут специальной проверке : Український Бізнес Ресурс 08:44
- Стало известно, как будут проверять законность получения субсидий : Bigmir)net Новости 08:08
- Власть проверит законность получения субсидий : Минфин 08:08
- Всемирный день окружающей среды : News.am 08:08
- Верификация получателей субсидий исключит злоупотребления средствами : Fin.org.ua 08:01
- Стало известно, как будут проверять законность получения субсидий : Николаевские Известия 07:48
- Кот Басик из Минеральных Вод стал любимцем стюардесс : Известия 07:48
- Стало известно, как будут проверять законность получения субсидий : Вибори в Україні та світі 07:46
- Верификация получателей субсидий исключит злоупотребления средствами : Укрудпром 07:45
- Стало известно, как будут проверять законность получения субсидий : Корреспондент.net 07:31
- Минфин проведет проверку законности получения субсидий : Комментарии.UA 07:02
- Автоматически потеряют: в минфине рассказали, у кого отберут субсидии : Новини онлайн 24 00:09