Путин исключил возврат аннексированного Крыма Украине на любых условиях (38)

Преступности.нет 2018.06.05 10:23

Президент России Владимир Путин исключает возврат оккупированного Крыма Украине на любых условиях. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF. - Нет таких условий и быть не может, - ответил Путин на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине. Он также в очередной раз назвал события февраля 2014 года в Украине "вооруженным переворотом" и объяснил действия российской армии на полуострове.