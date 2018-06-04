МинВОТ: в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой (25)

ПрессОрг24 2018.06.04 22:32

В районе Донецкой фильтровальной станции сейчас идет мощный бой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН. "На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение", - говорится в сообщении. Персонал станции скрывается в бомбоубежище. Как сообщал УНН, в течение дня 2 июня боевики обстреливали Донецкую