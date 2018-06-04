МинВОТ: в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой (25)

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- В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции : УкропNews.com 07:15
- Возле Донецкой фильтровальной станции продолжается сильный бой : Еспресо TV 07:03
- В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции : УНИАН 06:47
- В районе Донецкой фильтровальной станции снова шли бои и гремели взрывы. Персонал укрывался в бомбоубежище - МТОТ : Островок 05:21
- В МинВОТ сообщили о мощном бой возле Донецкой фильтровальной станции : УкропNews.com 04:45
- Мощный бой состоялся возле Донецкой фильтровальной станции - МинВОТ : ТСН.ua 04:43
- В районе ДФС ведутся обстрелы, - МинВОТ : Arena.press 04:11
- У МінТОТ повідомили про потужний бій біля Донецької фільтрувальної станції : УНІАН 04:03
- В МинВОТ сообщили о мощном бой возле Донецкой фильтровальной станции : УНИАН 04:03
- На окраине Донецка произошел бой - МинВОТ : Bigmir)net Новости 03:08
- На окраине Донецка произошел бой - МинВОТ : Корреспондент.net 03:01
- В районе ДФС ведутся обстрелы, - МинВОТ : РБК-Україна 02:41
- В районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой и были слышны взрывы : 112.ua 02:30
- Ночные бои возле Донецкой фильтровальной станции : Слово і Діло 02:12
- На окраинах Донецка произошел мощный бой - МинВОТ : Укринформ 01:47
- Возле Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой - МинВОТ : Подробности.ua 01:40
- В районе Донецкой фильтровальной станции идет сильный бой : Сегодня.ua 01:12
- В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, - МинВОТ : УкропNews.com 00:17
- В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой : НикВести 00:12
- В МТОТ известили о мощном бое в окрестностях Донецка : Банкомёт 00:12
- В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой : NewsMir.info 00:10
- У ДФС идет бой, персонал прячется в бомбоубежище - МинВОТ : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой - Министерство по оккупированным территориям : Гордон 00:05
- Архієрей звершив літургію в Олександрівці : Александрийская епархия УПЦ 00:05
- В районе Донецкой фильтровальной идет ожесточенный бой: персонал эвакуировался в бомбоубежище : 62.ua 00:05
- Возле Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, есть попадание в помещение : DsNews 00:03
- В МТОТ известили о мощном бое в окрестностях Донецка : Телеканал новин "24" 00:01