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Фокус: Украина

На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе

На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе (61)

Паноптикон 2018.06.05 10:21
22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе. "Его боевой дух поражал". 22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава
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