На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе (61)

Паноптикон 2018.06.05 10:21

22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе. "Его боевой дух поражал". 22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава