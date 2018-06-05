Влобовую: на трассе в Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик (ФОТО) (46)

Деловая Одесса 2018.06.05 12:24

05.06.2018 Как сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, 5 июня, около 7 утра на трассе Килия - Струмок столкнулась маршрутка Килия - Одесса и грузовой микроавтобус. Водитель грузового микроавтобуса, в условиях тумана совершая обгон грузовика, не убедился в безопасности манёвра и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. Травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров автобуса, двое пострадавших в тяжелом состоянии.