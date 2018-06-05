Суд арестовал голландские активы Газпрома (118)

Слово і Діло 2018.06.05 11:12

5 июня 2018, 11:06 Читати українською Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты Нафтогазу 2,6 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Как пишет "Слово и Дело", об этом во вторник, 5 июня, сообщает пресс-служба Нафтогаза. В частности, судебные исполнители заморозят активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Отмечается, что шесть из семи голландских дочерних предприятий Газпрома