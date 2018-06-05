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General Electric собирает первый локомотив для Украины: назван срок поставки (42)

Сегодня.ua 2018.06.05 13:42
Сегодня, 13:27 Тепловоз должен быть доставлен на Крюковский вагонзавод, который обеспечит 10% локализации производства Фото: Wikimedia Первый произведенный в США тепловоз в рамках соглашения на миллиард долларов с General Electric будет поставлен в Украину в августе 2018 года. Об этом заявил глава "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ) Владимир Приходько в интервью Liga.net. "Сейчас на заводе Эри в штате Пенсильвания собирается первый тепловоз ... В
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