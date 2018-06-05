В Кропивницком прогремел взрыв на пороге банка (35)

Bigmir)net Новости 2018.06.05 11:08

К счастью, при взрыве никто из людей не пострадал. В Кропивницком прогремел взрыв на пороге банка © unn.com.ua Фото 1/6 На весь экранСвернуть В Кропивницком прогремел взрыв на пороге банка В Кропивницком на пороге банка сработала взрывчатка Показать полный текст Поделиться фотографией: Реклама В городе Кропивницкий правоохранители расследуют обстоятельства повреждения фасада одного из банковских учреждений в результате срабатывания