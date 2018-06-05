Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки (53)

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- Хакеры пытались атаковать дипведомство страны НАТО - СБУ : ТСН.ua 11:44
- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство страны НАТО : РБК-Україна 11:41
- Хакеры через предприятие Минздрава пытались атаковать диппредставительство страны НАТО : Bigmir)net Новости 11:39
- СБУ блокировала атаку хакеров на дипведомство страны НАТО : NewsOne 11:39
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- СБУ: Хакеры пытались атаковать дипломатическое ведомство страны НАТО : УП: Економічна правда 11:33
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- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО, которую хакеры пытались осуществить через информресурс ГП Минздрава : Експерт-центр 11:33
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- СБУ заблокировала кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО : Укринформ 11:32
- Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки : Обозреватель 11:32
- Украинский Минздрав хотели приспособить к аттаке на дипломатическое ведомство одной из стран НАТО : Fin.org.ua 11:31
- Хакеры пытались провести кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО через информресурс Минздрава : Капитал 11:19
- Хакеры пытались совершить кибератаку на дипведомство страны-члена НАТО, взломав информресурс Минздрава : В Час Пик 11:18
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- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО, которую хакеры пытались осуществить через информресурс Минздрава : УкропNews.com 11:15
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- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство НАТО : Телеграф.com.ua 11:13
- Хакеры собирались атаковать дипведомство страны НАТО через сайт Минздрава Украины - СБУ : Сегодня.ua 11:12
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- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО, которую хакеры пытались осуществить через информресурс ГП Минздрава : Интерфакс-Україна 11:06
- СБУ блокировала кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО : Гордон 11:05
- СБУ: с помощью сайтов Минздрава хакеры атаковали дипломатическое представительство НАТО : 368.media 11:04
- СБУ: хакеры пытались атаковать ведомство страны НАТО через ресурсы Минздрава Украины : Українські національні новини 11:03
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- СБУ блокировали кибератаку на дипведомство одной из стран НАТО через ресурс Минздрава : DsNews 11:03
- СБУ: хакеры пытались атаковать ведомство страны НАТО через ресурсы Минздрава Украины : ПрессОрг24 11:02
- Хакеры через сайт Минздрава собирались атаковать важный ресурс НАТО - СБУ : Страна.ua 11:02
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