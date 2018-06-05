Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки (53)

Антикор.com.ua 2018.06.05 12:10

Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки В Украине халатность гендиректора одного из госпредприятий чуть не привела к хакерской атаке на дипломатическое учреждение страны-участницы НАТО. Чиновник, возглавляющий предприятие при Министерстве здравоохранения, нарушил правила защиты информации и использования автоматизированных систем, сообщили на странице СБУ в Facebook.