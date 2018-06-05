Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

СМИ опубликовали "расстрельный список" известных украинцев: в сети указали на странности

СМИ опубликовали "расстрельный список" известных украинцев: в сети указали на странности (58)

Апостроф 2018.06.05 17:30
В интернете обнародовали "расстрельный список" украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров. Соответствующий документ опубликовало издание "Страна". Так, в списке указаны 47 известных украинцев. По данным издания, этот список Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман заверяет, что получил его от Вячеслава Пивоварника, которого
ТАРИФ, РЕАГЕНТ, РЕНТА, КИРИЛЮК, ВОДА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, Кирилюк, Новицкий, Киевводоканала, АК Киевводоканал, Киев, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018