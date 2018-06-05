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В Черноморске неизвестный стрелял в упор в депутата-бизнесмена Червачева, - "Интерфакс-Украина". ФОТО (32)

УкропNews.com 2018.06.05 11:46
54- .Неизвестный ранил из травматического оружия 54-летнего депутата Черноморского горсовета и скрылся. Как информирует УКРОПНЬЮС, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области. Предварительно установлено, что событие произошло около часа ночи возле дома потерпевшего: "К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, скрылся с места происшествия".
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