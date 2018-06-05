Гриневич розповіла про прогрес у мовному питанні з Угорщиною (57)

Depo 2018.06.05 17:32

Міністерство освіти і науки України та угорська громада спільно працюватимуть над розробкою держстандартів і типових програм та планують подальшу роботу над проектом закону Про загальну середню освіту ФОТО: depo.ua Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілії Гриневич на зустрічі з представниками угорської громади, що проживає в Україні, 5 червня 2018 року, передає Depo.ua з посиланням на Урядовий портал.