Ахметов поднялся в мировом рейтинге миллиардеров (52)

Новости Донбасса 2018.06.05 18:09

Бизнесмен Ринат Ахметов стал единственным украинцем, оказавшимся в мировом рейтинге миллиардеров, который составляет Bloomberg. Основатель СКМ и президент ФК "Шахтер" занял 282-е место в рейтинге. Его состояние за последний год выросло на 1,3 миллиарда долларов и оценивается сейчас в 6,01 миллиарда долларов. Возглавляет рейтинг Джефф Безос с 138 миллиардами долларов капитала. Еще в январе 2018-го Ахметов 393 место в рейтинге Bloomberg.