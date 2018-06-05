Ахметов поднялся в мировом рейтинге миллиардеров (52)

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- Ахметов увеличил состояние на четверть - Bloomberg : Bigmir)net Финансы 18:16
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- Состояние Ахметова с начала года выросло на 1,3 млрд долл по оценке Bloomberg : Ukrainefootball.net 17:56
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- Состояние Ахметова увеличилось на четверть - Bloomberg : Корреспондент.net 16:46
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